Російська співачка Самойлова хоче покинути Росію заради Європи

Учасниця Євробачення-2018 від Росії Юлія Саймойлова заявила, що є готовою емігрувати з РФ до Європи, щоправда жодних пояснень щодо такого кроку не надала.

Таку заяву вона зробила у своїй історії у Instagram.

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Самойлова заявила про готовність емігрувати з Росії: відео

Відомо, що детальніше про обставини, які спонукали її до такого кроку, вона розповість 6 вересня о 16:00.

Зауважимо, що згодом вона у своєму Instagram виклала ще одне промовисте фото – світлину зроблено в арепорту "Шереметьєво" та вона містить теги "Європа" та "поїхали", щоправда жодних уточнень немає.

Додамо, що агент співачки уже прокоментував цю інформацію. За його словами, Самойлова уже перебуває на борту літака, передає ресурс "360˚".

Водночас він додав, що не знає, з чим пов'язана заява. Як припустив представник виконавиці, слова Самойлової не містять політичного підтексту.

До слова, бажання Самойлової емігрувати нещадно розкритикували деякі росіяни. Зокрема, під останнім її дописом у Instagram p Шереметьєво користувачі пригадали їй провальний виступ на "Євробаченні-2018" та заявили, що без неї "повітря в Росії стане чистішим".

Крім того, користувачі критикують вокальні здібності Самойлової, звинувачують її у лицемірстві та нагадали про інвалідність, щоправда деякі коментатори все ж заступилися за співачку, назвавши її вчинок сміливим рішенням і закликавши інтернет-користувачів припинити цькування.

Нагадаємо, пысля невдалого виступу на Євробаченні-2018 Юлія Самойлова заявила про бажання спробувати свої сили на конкурсі й у 2019 році, який пройде у Ізраїлі.

Хто така Юлія Саймолова? Це російська співачка з інвалідністю. Стала відомою у 2017 році, коли повинна була представляти Росію на Євробаченні у Києві. Проте стало відомо, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму, порушивши перед тим правила перетину адмінмежі з окупованим півостровом. У зв'язку з цим СБУ заборонила в’їзд в Україну російській виконавиці. У 2018 році Самойлова цього року все ж представила Росію на пісенному конкурсі у Португалії, але не зуміла пробитися навіть до фіналу, показавши вельми слабкий виступ.