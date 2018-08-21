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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Російська сторона не хоче зустрічатись у Мінську навіть, щоб говорити про обмін полоненими

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Російська сторона не хоче зустрічатись для переговорів про обмін полоненими
Російська сторона не хоче зустрічатись для переговорів про обмін полоненими / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Російська сторона та омбудсвумен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити ініціативу України передачі Росії 36 її громадян в обмін на українців, незаконно утримуваних Кремлем.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Читайте також: Путін не обмінюватиме українських політв’язнів на російських військових: названо причину

"На жаль, російська сторона і омбудсвумен РФ Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити ініціативу України передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв’язнів Кремля. Росії її громадяни просто не потрібні", – констатувала Геращенко.

Водночас вона запевнила, що Україна не припинятиме спроб визволити українських політв’язнів з Росії.

Ми ж все одно не складаємо руки! Я офіційно поінформувала представників РФ і ОБСЄ, що 22 росіянина, засуджених за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь в незаконних озброєних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента Путіна з проханням перемістити їх в РФ, в обмін на українців в російських тюрмах. Ми, на відміну від РФ, готові перемістити їх в найкоротші терміни – але в обмін на НАШИХ! 
– наголосила Ірина Геращенко.

16 серпня Ірина Геращенко Президент України Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів.

21 серпня минає 100 днів, як незаконно засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов оголосив про початок голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, яких утримує Кремль.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?
Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Новини Росії Україна – Росія Мінськ Українці в полоні РФ Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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