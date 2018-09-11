Російська субмарина наблизилась до кордонів Латвії

10 вересня російська субмарина "Дмитров" наблизилась до кордонів Латвії. У цей же день Національні збройні сили Латвії зафіксували неподалік від державного кордону російський військовий корабель підтримки IRGIZ.

Про це мовиться у Twitter Національних збройних сил Латвії.

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10 вересня збройні сили в ексклюзивній економічній зоні Латвії в 3 морських милях від кордону виявили російський підводний човен класу "Кіло" "Дмитров",

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що 10 вересня біля кордону із Латвією помітили також російський військовий корабель підтримки IRGIZ.

Зазначимо, що із початком конфлікту із Україною та загостренням стосунків між Заходом та Росією, військову авіацію та кораблі все частіше фіксують поблизу країн Балтії. У такий спосіб РФ може демонструвати силу та тестувати реакцію НАТО.