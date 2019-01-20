Російська влада не очікувала, що на захист українських моряків стануть жителі Криму, – Джелялов

Заступник голови Медждісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов вважає, що в окупованому Криму готуються спроби тиску на кримських адвокатів, які беруть участь у захисті захоплених РФ українських військових моряків.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

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Ми цілком можемо очікувати чергові спроби тиску на адвокатів, за прикладом Фейгіна, Полозова, Курбедінова, Беньяша та інших з метою, як мінімум спонукати їх відмовитися від захисту військовополонених українських моряків, або, як максимум, позбавити їх взагалі права займатися адвокатською практикою,

– написав Джелялов.

Він наголосив, що це, своєю чергою, призведе до більш серйозних наслідків, залишивши без захисту десятки нинішніх і майбутніх політичних в'язнів.

Як зазначив Джелялов, очевидно, що російська влада і їх кримські підлеглі не очікували, що на захист українських моряків постануть жителі Криму, в тому числі і кримські адвокати.

"Упевнений, що в кримському керівництві цей факт був сприйнятий мало не як особиста образа, черговий саботаж пропагандистської картинки загальної згоди і благополуччя в Криму", – додав заступник голови Меджлісу.

Як повідомляє Джелялов, в команді, що здійснює захист військовополонених українських моряків – 34 адвокати. 13 адвокатів – з Криму і 18 із Москви. Ще троє – резервних.

Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.



Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте російський суд відхилив це клопотання.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.