Російська загроза: попри Brexit, Британія передумала виводити війська з Європи

Гевін Вільямсон, міністр оборони Великої Британії, прийняв рішення залишити на території Німеччини військових своєї країни, адже, на його думку, загроза російської агресії не минає. Попередньо Об'єднане Королівство планувало вивести усі сили з Німеччини до 2020 року.

Про це повідомила "Європейська правда" з посланням на The Times.

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На території Німеччини постійно перебуває понад 200 британських військових разом із своїми родинами. Мова йде про інженерний полк, який спеціалізується на перетині річок танками там, де мости були зруйновані, і вважається провідним підрозділом НАТО у відповідній специфікації.



Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон

Разом з солдатами залишатиметься і військова техніка, включно з машинами-амфібіями, також не зміниться регіон дислокації: у розпорядженні британців перебуває полігон Sennelager біля міста Падерборн, а також склад для броньованої військової техніки у місті Менхенгладбах, спроможний умістити понад дві тисячі танків.

Гевін Вільямсон вважає, що в даний час Росія представляє загрозу таку ж, як і у часи "холодної війни" і хоче надіслати Росії сигнал: Велика Британія, попри Brexit і будь-які інші проблеми, буде і далі відданою обороні та безпеці Європи. Навіть після виходу з ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що постійний представник Британії в ООН Карен Пірс звинуватила Росію у порушенні заборони на використання хімзброї і в "грі в кості" з життями мешканців Солсбері, де отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку. Також у Великій Британії можуть прийняти низку законів про нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації після закінчення процедури Brexit.