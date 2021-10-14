Так, у консульстві поскаржились, що 14 жовтня хтось зламав їхні сторінки у фейсбуці та інстаграмі. Кажуть, що вся розміщена інформація, мовляв, не відповідає дійсності.

До речі Слава Україні, – на сторінці консульства Росії з'явилося привітання з Днем захисника України

Стверджують, що над відновленням акаунтів працюють.

Як російське консульство привітало з Днем захисників

На сторінці консульства Росії у Харкові 14 жовтня опублікували привітання з Днем захисників і захисниць України. Працівники установи наголосили, що захоплюються українцями та українками, які захищають кожну п'ядь своєї землі".

Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Росії,

– мовилось у привітанні.

Крім того, працівники висловили надію, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні. Також зазначили, що коли у той час, коли агресор окупував Крим та Донбас, на більшій території Росії люди живуть у злиднях.

До речі, згодом це привітання таки видалили зі сторінки.

Зверніть увагу! Росія знову відправила "гуманітарний конвой" бойовикам на тимчасово окуповані території Донбасу. Зробив агресор це 14 жовтня, в День захисників та захисниць України.



Привітання російського консульства / Скриншот з інстаграму

Привітання російського консульства / Скриншот з інстаграму