Так, у консульстві поскаржились, що 14 жовтня хтось зламав їхні сторінки у фейсбуці та інстаграмі. Кажуть, що вся розміщена інформація, мовляв, не відповідає дійсності.
До речі Слава Україні, – на сторінці консульства Росії з'явилося привітання з Днем захисника України
Стверджують, що над відновленням акаунтів працюють.
Як російське консульство привітало з Днем захисників
На сторінці консульства Росії у Харкові 14 жовтня опублікували привітання з Днем захисників і захисниць України. Працівники установи наголосили, що захоплюються українцями та українками, які захищають кожну п'ядь своєї землі".
Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Росії,
– мовилось у привітанні.
Крім того, працівники висловили надію, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні. Також зазначили, що коли у той час, коли агресор окупував Крим та Донбас, на більшій території Росії люди живуть у злиднях.
До речі, згодом це привітання таки видалили зі сторінки.
Привітання російського консульства / Скриншот з інстаграму
Привітання російського консульства / Скриншот з інстаграму