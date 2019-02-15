Російське громадянство Труханова: експертка пояснила, чому він його анулював

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина країни-агресора.

Труханов заявив, що про свій паспорт РФ дізнався з мережі та ініціював перевірку, яка виявила, що на його ім’я був виданий паспорт, який пізніше двічі замінювали. Російське МВС визнало, що перший документ Труханову видали безпідставно.

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На думку юристки Центру протидії корупції Олени Щербань, таке співпадіння малоймовірно і тут треба зрозуміти для чого взагалі Геннадію Труханову ця історія з паспортом.

Очевидно, що російське громадянство може стати серйозною перешкодою для продовження його мерської кар’єри у майбутньому,

– заявила експертка

Про його політичні амбіції свідчить той факт, що Одеський малиновський суд розглядає справу Труханова з космічною швидкістю. Таким не може похвалитися жодна справа, яка розглядається в Одесі.

"У справі мера за 2 місяці встигли дослідити 66 томів справи. Така швидкість на руку меру Одеси, бо він хоче встигнути до створення Антикорупційного суду", – запевнила Олена Щербань.

Відео: що відомо про Геннадія Труханова?

Мера Одеси Геннадія Труханова звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету.Протягом 28 вересня – 3 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми підозрюваним у справі крадіжки державних коштів під час купівлі будівель одеського заводу "Краян". Серед них – і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.

Їх дії кваліфікували як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; Директора приватної компанії також звинувачують у фіктивному підприємництві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

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