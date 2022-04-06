Російські генерали перетворили війну на власний піар: нагороди роздають "по блату"

Російські генерали роздають нагороди своїм родичам. Вони перетворили війну на власну піарну кампанію.

Так, нагороди дають тільки під камерами телебачення. Про це свідчать нові розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

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Окупанти розповідають, що приїжджало телебачення. Генерали вручали нагороди.

И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*",

– жаліється росіянин.

Нагороди – лише "по блату"

Окупант каже, що керівництво дає нагороди за війну в Україні "по блату". У його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".

Ще один військовий на 2 день війни втік додому, а потім отримав "героя Росії".

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает… – обурився загарбник.

Важливо – Російські солдати отримують команди розстрілювати цивільних: