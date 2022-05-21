Пресслужба СБУ зауважила, що серед російських окупантів, які вторглися на території України, – повно наркоманів. Деякі з них обіймають керівні посади у ворожій армії та абсолютно не приховують своїх "уподобань".

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Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше заборонену речовину російським загарбникам завозять без жодних приховувань. Докази цього – у новому перехопленні від СБУ.

Цього разу загарбник каже "заї", аби вона попросила "у Гурдіна", аби той забрав наркотики та привіз їх окупанту. При цьому ворог навіть конкретизує: "наркоту, яку нам видали".

Окрім того, російський окупант згадує, що у них є грошовий "общак". З нього треба взяти гроші та купити коньяк.

У СБУ наголосили, що роблять усе, аби змести загарбників з української землі якнайшвидше.

Інші перехоплення

У травні СБУ встановила, що російські окупанти діляться між собою "лайфхаком виживання". Загарбники бідкаються, що щодня стає все важче й важче. Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю та завдають ворогу значних втрат.

Аби хоч якось вижити, росіяни дійшли до того, що прострелюють собі ноги й сподіваються, що тоді зможуть повернутися додому. За даними СБУ, ця практика стає поширеною серед загарбників.

Окупанти сподіваються, що госпіталізація стане їхнім квитком назад у Росію.

"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно",

– зауважили у СБУ.

У перехоплених розмовах окупанти також скаржаться, що кількість ліквідованих усе зростає. Українські герої перетворили дні російських загарбників у "пекло та жах".

В одній з розмов ворог бідкається другові, що виживав як міг. Тим часом половини батальйону вже немає. А командир – вбитий. Окрім того, загарбники втратили чимало машин. Їх знищили українські захисники та захисниці.

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