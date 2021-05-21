Російські найманці у Венесуелі: у Путіна можуть готувати новий військовий конфлікт

Кремль, ймовірно, вирішив розпалити військовий конфлікт в Венесуелі. В сутичках між венесуельською армією і колумбійськими угрупованнями, на спільному кордоні, все частіше з'являються російськомовні солдати.

Власть Венесуэлы заявляет, что на страну якобы нападают Колумбия и США, а россияне их от этой напасти защищают. Однако Путин может использовать венесуэльский конфликт в своих интересах.

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Ни для кого не секрет, что Москва уже многие годы поставляет режиму Николаса Мадуро не просто деньги на существование, но и военную технику, и оружие для солдат.

Какая польза Путину от связей с Венесуэлой

Дивиденды, которые от этого получал Путин – лояльность Мадуро, еще одну горячую точку на карте мира, где он имеет влияние и неиссякаемые потоки наркотиков.

Режим Мадуро полностью контролирует самые главные наркопотоки в стране, а главный картель даже носит название "Картель солнц", копируя символику вооруженных сил Венесуэлы.

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Очевидно, что разграбленная страна, где правят бал наркокартели порождает массу локальных вспышек насилия. Но Москва долго отказывалась от прямого вмешательства во внутренние войны в Венесуэле, по крайней мере, публично.

Однако похоже, что все изменилось и Путину понадобилось дестабилизировать ситуацию в регионе и обвинить Колумбию и США во всех восстаниях в Венесуэле.



Москва отказывалась от прямого вмешательства в конфликт в Венесуэле / Фото ТАСС

Также понадобилось подкрепить пропагандистский тезис о том, что именно США сеют хаос в мире, мол, это не ручной диктатор Путина превратил когда-то богатую страну в руины, а именно поддерживаемые Вашингтоном колумбийские боевики.

Российские наемники в Венесуэле

В сеть все чаще просачиваются фото и видео из приграничного с Колумбией, венесуэльского штата Апуре. На них можно четко рассмотреть как в ряды вооруженных сил Венесуэлы затесались российские наемники.

Все бы ничего, но Апуре – это довольно труднодоступный регион в тропических саваннах. Этот район уже многие годы контролируется не пойми кем, там:

нелегальные добытчики полезных ископаемых;

наркокартели;

разные отряды самообороны;

колумбийские группировки:

автономные карманные армии Николаса Мадуро.

Показательно, что никому не было дела до этого района. Да, там проходили постоянные стычки, но в Венесуэле этим никого не удивиш, особенно в последний год, венесуэльско-колумбийское пограничье погрязло в безвластии и отсутствии минимального правопорядка.

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Именно через эту территорию венесуэльцы, которые устали от нищеты, репрессий и преступлений режима Мадуро, бежали из страны. Мадуро, похоже, это устраивало.

Но в последние дни, военные аналитики, типа оппозиционного к Мадуро Сербина Понта, указывают на резкое увеличение в регионе "высоких светлокожих суровых мужчин в военной форме, говорящих между собой на русском языке".

Кроме того, оружие в руках у этих русских разительно отличается от того, что в руках у венесуэльских военных – это автоматы Калашникова новейшей модификации, у них есть глушители стоимостью примерно 1500 долларов, оптические прицелы и дорогие цевья. Всего этого рядовой венесуэльский солдат никогда в глаза не видел.

Россия пытается повторить крымский сценарий

Даже приближенные к Мадуро СМИ уже не скрывают присутствия россиян в Венесуэле. Пропагандисты раскрывают детали того, как местные военные совещаются с российскими инструкторами как именно воевать в Апуре.

Эксперты всё чаще приходят к выводу, что регион Апуре, до которого не было дела Мадуро, стал оплотом борьбы с инакомыслием в Венесуэле. Армия Мадуро вдруг решила зачистить неспокойный регион от колумбийцев и подать это все под "соусом" восстания местных жителей.



Россия пытается повторить в крымский сценарий / Фото Voice of America

Кремль пытается помочь Мадуро еще и захватить часть Колумбии – район Ла-Гуахира. Название этого региона мало о чем говорит, но это прямой выход в Карибское море и возможная новая горячая точка в том регионе.

Даже в Венесуэле понимают, что Россия пытается повторить в Ла-Гуахире крымский сценарий. Расследователи выявили, что более чем 10 тысячам граждан Сирии, Ливии и Ирана Мадуро раздал венесуэльские паспорта.

Дальше их планируют перебросить в Ла-Гуахиру, где те должны имитировать местное население, которое восстало против колумбийского правительства. Тут, как нельзя кстати, должны появится российские военные, которые якобы будут патрулировать этот район в качестве таких себе миротворцев.

Новая горячая точка вблизи США

Чтобы не углубляться еще сильнее в историю колумбийско-венесуэльских отношений – эти новые конфликты порождают новую горячую точку вблизи границ США и не обратить на это внимание в Вашингтоне не смогут.

США уже не первый год удерживает Венесуэлу под санкциями как раз за тот беспредел, который творит с местным населением режим Мадуро. В Вашингтоне прекрасно знают, что разжигание большой войны в регионе чревато еще и большим наплывом беженцев, от которых страна и так задыхается.



Режим Мадуро попал под санкции США / Фото EPA

Кремль уже не в первый раз пытается разжечь масштабный конфликт в этом регионе и методы очень похожи на те, которые Путин использовал при нападении на Украину.

В начале мая 2020 года режим Мадуро вдруг заявил, что браво отразил морскую атаку наемников США и Колумбии, мол, те пытались свергнуть его режим. Один из задержанных якобы даже признался, что является сотрудником американского управления по борьбе с наркотиками.

В этой истории, как и во всех подобных, случавшихся ранее, очень много нестыковок. Венесуэльская пропаганда сообщила, что у убитых наемников, которых никто не видел, были обнаружены оружие, спутниковые телефоны, и что важно – униформа и каски, украшенные эмблемами с флагом США.

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Если в 2020 году с этой истории посмеялись, забыли, и она не имела продолжения, то присутствие российских войск в Венесуэле и обострение конфликта на границе с Колумбией говорит о том, что Кремль решительно настроен создать еще одну головную боль американской администрации, как раз в преддверии встречи глав США и России.

Как-бы не пыталось мировое сообщество угомонить Путина, он в очередной раз пытается добится дивидендов именно кровью и насилием.