Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "OBOZ.UA". Росія все більше відчуває наслідки помилування жорстоких злочинців, яке провів особисто Володимир Путін.

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Як помилування Путіним злочинців стало причиною зростання насильства в Росії?

Попри офіційні запевнення Міністерства оборони Росії про те, що засудженим за тяжкі злочини не дають контрактів для служби в армії, реальність показує протилежне. Ті, хто вижив на війні в Україні і підписав контракт із Збройними силами Росії, тепер повертаються додому і продовжують тероризувати своїх співгромадян. Ці "герої спецоперації" стали новою загрозою для безпеки в Росії.

Терор близьких: жінки, діти та сім’ї під загрозою

Кримінальна хроніка Росії останнім часом переповнена злочинами, скоєними поверненими з фронту військовими. Незважаючи на "рекомендації" Кремля не висвітлювати подібні випадки у ЗМІ, правда виходить назовні. Найбільш уразливими стають власні родини цих "визволителів": дружини, дівчата, діти стають жертвами насильства.

Причинами агресивної поведінки військових називають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), алкогольну та наркотичну залежність, які значною мірою формуються саме на війні. Військові повертаються з серйозними психологічними травмами, що призводить до жахливих наслідків.

Одним із яскравих прикладів стало вбивство 20-річної Христини в Іркутській області. Дівчина зникла, подавши документи до технікуму, а пізніше поліція виявила її тіло, закопане на подвір’ї її 22-річного хлопця Артема.

Тіло було вкрите синцями та великими гематомами. Як з’ясувалося, Артем був колишнім військовим, якого розшукували за самовільне залишення частини, і його неадекватна поведінка пояснюється "порушеною психікою" після участі у бойових діях. Убивця розлютився, бо Христина пішла вчитися на водія, а той він не хотів, щоб вона водила машину.

Ще один трагічний випадок стався у Владикавказі, де 58-річний ветеран війни вбив свою дружину та 23-річну дочку, а 15-річну доньку тяжко поранив. Після цього чоловік намагався накласти на себе руки, але вижив і наразі перебуває в лікарні. Єдиний, хто не постраждав – це 9-річний хлопчик із ДЦП.

Зґвалтування та насильство над дітьми

Зростає і кількість злочинів сексуального насильства, у тому числі над неповнолітніми. Так, у Пермському краї 49-річний "вагнерівець" Анатолій Тюленєв, який повернувся з війни, спробував зґвалтувати 14-річну школярку. Він напоїв дівчинку алкоголем, а пізніше був затриманий поліцією. Проте, незважаючи на тяжкість злочину і попередні судимості, Тюленєва відпустили під підписку про невиїзд.

У 2016 році він отримав 16 років за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним наслідком, а у 2023-му, після поранення на війні, його помилував Путін.

Контракт – шлях до свободи для злочинців

Підписання контракту з Міністерством оборони Росії стало для багатьох засуджених справжньою "індульгенцією", що дає можливість уникнути покарання. Щодня з’являються нові випадки, коли жорстоких злочинців відпускають на волю під виглядом відправки воювати.

Так, 64-річний Ваган Сафарян, відомий як "астраханський душитель", підписав контракт і отримав тимчасове звільнення від кримінальної відповідальності за подвійне вбивство. Він провів у колонії 19 років і тепер воює на сході України.

Інший випадок – молодик із Новосибірської області, який у 15 років разом із товаришем наніс ножові поранення однолітку, майже довівши його до смерті. Поки справа розглядалась у закритому суді, обвинувачений підписав контракт і вирушив на війну, що призвело до призупинення кримінального провадження.

Подібна доля спіткала і двох підлітків із Республіки Тива, які вбили перехожого, жорстоко побивши його. Один із них отримав реальний термін, інший поїхав воювати.

Фронт безкарності

Російські опозиційні ЗМІ вже називають цю практику "зоною безкарності", де за вбивство можна отримати зброю, а вижив – свободу. Поки жителі країни-агресора живуть у страху не лише через війну в Україні, а й через те, що творять так звані "герої" після повернення додому.

Але це лише початок проблем, які зростають у Росії через рішення Путіна про масове помилування і відправку злочинців на фронт.