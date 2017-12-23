Російські академіки написали главі ФСБ листа з критикою його виправдань репресій ЧК

Російські вчені підписали відкритий лист з приводу висловлювань керівниква ФСБ Олександра Бортникова про 1930-1940 роки в СРСР.

Група академіків і членів-кореспондентів Російської академії наук направили Бортникову відкритий лист з критикою через його інтерв'ю "Российской газете", пише "Комерсант".

У ньому глава відомства виступив з виправданням репресивних вироків часів "сталінських репресій".

Російські вчені нагадали, що в 1930-1940 роках на території СРСР відбулись репресії "мільйонів радянських громадян", серед яких були художники, письменники, вчені і прості громадяни.

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Вони також нагадали про масові депортації й "знищення вищого командного складу Червоної армії".

Мільйони радянських людей опинилися в тюрмах і таборах, багато хто з них не повернулися, цілі народи зазнали переселенню з місць історичного проживання. Нам незрозуміла мета розлогого інтерв'ю Бортнікова. Що це – напуття новому президенту? Ностальгія за старими часами або пропаганда нової доктрини?

– йдеться у листі.

Лист підписали 30 академіків і членів РАН.

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Олександр Бортников в тому самому інтерв'ю зазначив, що репресії відбувалися через "перегини на місцях". Глава ФСБ додав, що "надзвичайні заходи" були викликані надзвичайними обставинами.