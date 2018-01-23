Російські біатлоністи можуть відмовитися від участі в Олімпіаді-2018: названо умову

Російські біатлоністи готові відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2018 у південнокорейському Пхенчхані.

Про це повідомляє "Советский спорт" із посиланням на Союз біатлоністів Росії (СБР).

Зазначається, що спортсмени можуть відмовитися від участі у змаганнях у тому випадку, якщо переговори СБР з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) щодо тих атлетів, які не були допущені до Олімпіади-2018, не приведуть до жодного результату.

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Додамо, що раніше президент Союзу біатлоністів Росії Олександр Кравцов повідомив, що МОК допустив лише трьох з 11 спортсменів із заявки команди на Ігри-2018. Так, можливість виступити на Олімпаді-2018 є в Антона Бабікова, Тетяни Акімової і Уляни Кайшевої.

До слова, тим часом українські спортсмени уже вибороли 32 ліцензії для участі в Олімпійських іграх-2018.