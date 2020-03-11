Російські бізнесмени хотіли отримати в Україні візи до США, але їм заборонили в’їзд на 3 роки

Двоє російських бізнесменів – чоловік та жінка – прибули 10 березня в Україну, де планували отримати візи до США. Проте через незаконні відвідини Криму росіяни потрапили під заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

В аеропорту "Київ" (Жуляни) під час перевірки документів у пасажирів рейсу з Варшави прикордонники виявили 2 росіян, які незаконно відвідували окупований Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску, повідомили в Держприкордонслужбі.

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Іноземці розповіли, що є підприємцями, а в Україну прибули, щоб оформити американські візи. В Україні росіяни, напевно, очікували на швидшу процедуру отримання візи до США, ніж у себе дома, припустили прикордонники.

Відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на окуповану територію їм заборонений візит до України терміном на 3 роки.

Як іноземці законно можуть потрапити до Криму? В'їзд та виїзд іноземців та осіб без громадянства до окупованого Криму допускаються лише за спеціальним дозволом компетентних органів України через контрольні пункти в'їзду – виїзду (адміністративну межу на Херсонщині).