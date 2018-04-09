Російські дипломати вдруге спробували незаконно вивести затриманих моряків

Сьогодні вночі українські прикордонники не пустили членів екіпажу кримського судна "Норд" до окупованого Криму. Тих намагалися незаконно провезти російські дипломати. А за добу до того тих же моряків дипломати спробувати вивезти через Гоптівку на Харківщині.

Історія з кримськими моряками риболовецького судна "Норд" почалась ще 25 березня. Тоді цей корабель під триколором нахабно йшов в Азовському морі. Українські прикордонники затримали судно. Ним керували 10 членів екіпажу з російськими паспортами, виданими в окупованій Керчі.

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Всіх, крім капітана – український суд одразу відпустив. Згодом і за капітана внесли заставу. А вчора під покровом ночі вся група моряків, під прикриттям російських дипломатів, вирішила потай проїхати до Росії.

На кордоні тоді нікого не затримали, дипломатичні автобуси з моряками розвернулись і поїхали геть від державного кордону. А вже в цю ніч, російські дипломати вирішили повторити спробу, тільки вже на пропускному пункті до Криму "Чонгар"

Прикордонники одразу пояснили порядок перетину адмінмежі громадянами України. І мікроавтобуси, в яких перебували моряки судна "Норд", розвернулися й прослідували вглиб України,

– сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

За офіційними даними моряки й досі перебувають на материковій Україні. Повернутись до Криму вони можуть лише з українськими документами, будь-то паспорт чи відповідна довідка з міграційної служби. Та незрозумілими лишається дії російських дипломатів. Адже перевезення людей без документів через державний кордон – це кримінальна відповідальність.