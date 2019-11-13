Російські добрива потрапляють до України всупереч санкціям, – експерти

Фахівці-аналітики кажуть, що російські добрива поставляють до України через треті країни та з іншими товарними кодами.

Якщо не стримувати імпорт азотних добрив з РФ, українські хімічні заводи зупиняться. А коли українські аграрії будуть повністю залежати від поставок добрив з РФ, у Кремля з'явиться один з найпотужніших важелів економічного тиску на Україну.

Про це повідомляє видання "Бізнес Цензор" у аналітичному матеріалі Сергія Головньова та Юрія Вінничука "Як Росія веде проти України економічну війну".

Саме для уникнення такої ситуації в 2017 – 2018 роках Кабмін запроваджував загороджувальні мита на імпорт карбаміду, аміачної селітри та карбамідо-аміачної суміші (КАС) з РФ. А з липня 2019 року уряд повністю заборонив завезення на митну територію України російських добрив, нагадують автори матеріаліу.

Утім, російські добрива все одно постачаються в Україну через треті країни та з іншими товарними кодами, мовиться у статті: "Азотні добрива, сировиною для виробництва яких є природний газ, займають третє місце в структурі імпорту з РФ і, фактично, поставки російських добрив в Україну є поставками газу в переробленому вигляді".

Автори нагадують, що РФ не продає газ Україні по ринкових цінах, через що і українські хімічні підприємства не можуть конкурувати з російськими, адже вартість природного газу в Україні в три рази вища, ніж в РФ.

У матеріалі зазначається, що найбільші азотні підприємства країни перебувають у власності компаній Дмитра Фірташа (Черкаський "Азот", Рівнеазот, Северодонецький "Азот"), Ігоря Коломойського ("Дніпроазот") та держави (ОПЗ).

Нагадаємо, раніше екс-голова правління ПАО "Дніпроазот", експерт хімічної галузі Олександр Дубінін заявив, що Україна має контролювати походження всіх добрив, що імпортуються в Україну, незалежно від країни-постачальника. За думкою експерта, продукція російського хімпрому не має потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету міністрів України.

Зараз Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування щодо імпорту добрив в Україну з метою виявлення незаконних поставок в Україну добрив російського походження з третіх країн. З ініціативою розслідування вийшли українські виробники та профільні організації, зокрема – Союз хіміків України, "Дніпроазот", Черкаський "Азот", Рівнеазот, Северодонецький "Азот" та Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Перше спецрозслідування ведеться щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив незалежно від країни їхнього походження та експорту. Друге – щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту та фосфору, а також добрив з вмістом азоту, фосфору, калія, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту.