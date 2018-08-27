Російські хакери намагалися зламати пошту Вселенського патріархату

Російські хакери Fancy Bear намагалися отримати доступ до електронного листування верховних помічників Вселенського Патріарха Варфоломія І, який вирішує чи надавати автономію Українській помісній автокефальній церкві.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на розслідування Associated Press.

Зазначається, що основними цілями хакерів були три митрополити, наближені до патріарха: Варфоломій Самарас, Еммануїл Адамакіс і Елпідофор Ламбриніадіс.

Як повідомляє агентство, саме патріарху Варфоломію належить виключне право надавати "томос про автокефалію".

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На думку журналістів, виокремлення незалежної Української православної церкви буде великим ударом по ролі російської православної церкви у світі, тому російська влада намагається зберегти вплив московського патріархату будь-якою ціною.

Представники російської православної церкви відмовились від коментарів, а у Кремлі наголосили, що не мають відношення до Fancy Bear, незважаючи на зростаючу кількість доказів зворотного.

Повідомляється, що в AP дізналися про злом з аналізу матеріалів компанії з комп'ютерної безпеки Secureworks. В компанії йшлося про спроби злому в 2015-2016 роках, проте в агентстві стверджують, що вони продовжувалися і після.

Нагадаємо, зараз Вселенський патріархат (Константинопольська православна церква) розглядає питання надання томосу про автокефалію Українській православній церкві. За словами патріарха Філарета, питання про надання томосу буде вирішено до кінця 2018 року.