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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські кораблі "полювали" за британським підводним човном під час атаки у Сирії

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Субмарина Astute
Субмарина Astute

Під час ракетного удару по Сирії, які завдали США, Великобританія та Франція, російські військові кораблі, літаки та підводні човни заблокували британську субмарину класу Astute з ракетами у Середземному морі.

Як пише The Sunday Times, підводний човен провів кілька днів, намагаючись уникнути виявлення в напруженому та небезпечному змаганні. Загалом на нього полювали два російські фрегати і літак проти підводних човнів.

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Також у "полюванні" взяли участь два підводні човни, що отримали назву "Чорна діра" у західних військово-морських експертів, оскільки вони доволі тихі, через що їх важко виявити. До цього вони базувалися у порту сирійського міста Тартус, однак незадовго до атаки покинули порт. Російські підводні човни класу "Кіло" оснащені торпедами та протикорабельними ракетами.

На допомогу британській субмарині прийшов американський літак Boeing P-8 Poseidon, який відстежував російські кораблі та літаки.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини політики Великобританія Війна у Сирії Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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