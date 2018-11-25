Російські кораблі вільно проходять під Керченським мостом, – ВМС України

Три російських військових кораблі вільно пропливли у Керченській протоці і пройшли Керченський міст, попри заяви РФ, що рух неможливий через аварію танкера.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

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"25.11.2018 о 13:50 за київським часом Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик ЧФ РФ "Адмірал Захарін" та 2 катера типу "Раптор" ПС ФСБ РФ. Цьому проходу не заважав танкер з виключеною AIC, яким Росія блокує Керченську протоку", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що це є черговим свідченням лицемірної та брехливої політики Росії, адже мирний прохід для корабельної групи ВМС ЗС України блокується будь-якою ціною.



Ситуація біля Керченського мосту

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.