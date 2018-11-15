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      Російські легкоатлети 23 рази порушили антидопінгові правила в 2018 році

      20 Читать новость на русском
      Російські спортсмени 23 рази попалися на допінгу
      Російські спортсмени 23 рази попалися на допінгу

      У 2018 році у світі було 23 випадки порушення російськими легкоатлетами антидопінгових правил.

      Про це заявила антидопінговий координатор Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Олена Іконникова.

      Читайте також: Міжнародний паралімпійський комітет відмовився відновити у правах комітет Росії

      У цьому році у нас виявлено 23 випадки порушення російськими легкоатлетами антидопінгових правил. Це багато, але, з огляду на кількість зданих за цей рік проб – близько 2000, ця цифра становить менше 1%. Акцент в роботі 2018 року було зроблено на розширенні пулів тестування, впровадження системи допуску до змагань календаря ВФЛА спортсменів до 18 років тільки після проходження ними онлайн-навчання на сайті РУСАДА, освітніх семінарах. Робота була проведена велика,
      – йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, 20 вересня цього року WADA відновило в правах РУСАДА, оскільки вважало, що російська сторона виконала всі умови "дорожньої карти". При цьому Всесвітнє антидопінгове агентство досі не отримало доступ до Московської антидопінгової лабораторії, що також було обов'язковим критерієм до виконання Росією.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Росії Спорт Допінг
      Джерело: 24 Канал
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