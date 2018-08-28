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Дмитро Снєгирьов

Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях

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Росія намагається маніпулювати Україною
Росія намагається маніпулювати Україною / Главком

Нещодавно російські ЗМІ повідомили про скасування виборів на окупованих територіях Донбасу.

Утім, скасування так званих виборів у ОРДЛО – не забаганка окупаційної влади. Це гра російських кураторів. Росія хоче показати, що вона начебто дотримується мінських угод. Мовляв, тепер і Україна повинна також виконувати ці домовленості.

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Елемент так званої доброї волі колаборантів, які скасували псевдовибори – політична пастка з боку Росії. Створюється дипломатична виделка. Україну ставлять перед вибором: або реалізація політичної частини "Мінська-2", або Москва звинуватить Київ в небажанні продовжувати так званий діалог.

До того ж, це тимчасове скасування виборів. Окупаційна влада ОРДЛО заявила, що в разі нереалізації Україною політичної частини, вони можуть провести так званий референдум.

Самопроголошений "голова народної ради ДНР" Денис Пушилін вже встиг заявити, що на окупованих територіях Донбасу може бути проведений "референдум" і вибори ватажка так званої "народної ради ДНР" .

Також знадобиться всенародний референдум із більш чітким питанням, ніж у 2014 році. Наприклад: "Ви за те, щоб Донецька народна республіка була незалежною суверенною державою?, – заявив Пушилін.

Зі свого боку Росія давитиме на те, щоб Україна, перш за все, продовжила на рік дію закону про особливий статус Донецької та Луганської областей, на чому наполягає й Захід. І шантажуватиме, що в протилежному разі розпочне військову ескалацію, або ж визнає незаконні формування на окупованих територіях.

Так, наприклад, Олексій Чеснаков, директор Центру політичної кон'юнктури, якого вважають людиною наближеною до Владислава Суркова, заявив, що "вибори" в "республіках" можуть відбутися лише у тому випадку, якщо Україна не буде продовжувати дію закону про особливий статус.

Як повідомлялося раніше, на окупованій частині Луганської області вже йде накопичення важкої техніки. Нагадаю, 6 серпня 2018 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що на території окупованих районів Луганської області, зокрема, на полігоні в районі н. п. Бугаївка Перевальського району, відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званої "народної міліції ЛНР".

7 серпня у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ зафіксував 21 танк (невстановленого типу), 26 одиниць буксируваної артилерії, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 зенітні ракетні комплекси біля н. п. Бугаївка.

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новини політики Новини України Публікації Україна – Росія Війна на Донбасі "Референдум" на Донбасі Реінтеграція Донбасу
Джерело: Дмитро Снєгирьов
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