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Російські мільярдери у паніці: західні ЗМІ про санкційний удар США по РФ

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Російські олігархи панікують після запровадження нового раунду санкцій США проти РФ
Російські олігархи панікують після запровадження нового раунду санкцій США проти РФ / fee.org

Америка завдала удару по найболючішому місці Росії – її активах. Так, 6 квітня США оголосили про новий етап введення санкцій, під які підпали сім російських олігархів, 12 підприємств і 17 посадовців, що були включені до Списку осіб особливих категорій і заборонених осіб Мінфіну США. Штрафні заходи мали миттєві наслідки.

Починаючи з п'ятниці, багатії з РФ втратили близько 17 мільярдів доларів, а понеділок, 9 квітня, став для російського фондового ринку "чорним", оскільки його основний індикатор, що розраховується в доларах, обвалився на 11,4%, у вівторок рубль впав щодо долара на 4,5%.

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Як зауважує Sueddeutsche Zeitung, після введення санкцій США почалася справжня паніка. Міжнародні концерни переглядають свою участь у російських підприємствах. Глава швейцарської компанії Glencore Айван Глазенберг покинув раду директорів алюмінієвого концерну "Русал". Glencore, найбільший у світі сировинний трейдер, володів майже 9% російського виробника алюмінію. Чи збереже він свій пакет акцій, наразі невідомо, йдеться у статті.

Видання нагадує, що алюмінієвий гігант "Русал" входить в імперію олігарха Олега Дерипаски, якого звинувачують у співпраці із екс-главою виборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом.

Дерипаска найвідоміший фігурант нового списку санкцій. Акції його En+Group втратили в понеділок на Лондонській біржі 42%. Вартість "Русала" на Гонконгській біржі скоротилася наполовину,
– підкреслює німецька газета.

Через падіння біржової вартості компаній Дерипаска вже попередив, що, можливо, не зможе виплатити всі кредити. Реакція на фінансових ринках була швидкою. Акції державного "Ощадбанку" подешевшали на початку тижня на 17%. Найбільший фінансовий інститут країни вважається барометром російської фінансової кон'юнктури, зазначає автор публікації.

Тим часом уряд Росії повідомив про намір компенсувати збитки "постраждалих олігархів". Зокрема, пропонується створити російські офшорні зони, в які магнати зможуть без податків перевести через кордон свій капітал, убезпечивши його.

Однак подібне "заспокоєння" з боку Кремля, схоже, не особливо обнадіює багатих соратників Путіна. Після того, як імперія Дерипаски опинилася під загрозою, "тремтять й інші олігархи", йдеться на сторінках Der Spiegel.

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"На перший погляд, оголошені в п'ятницю американським Мінфіном санкції здаються продовженням колишньої політики США. Американський уряд ще до початку української кризи не раз вводив санкції проти росіян і російських концернів. Іноді вони були детальніше обґрунтовані, іноді – ні. При цьому, як правило, було добре зрозуміло, хто і через що потрапляв під приціл: наприклад, оборонні концерни – через те, що їх зброя використовувалася в Україні. Цього разу ситуація інша, і це чітко видно на прикладі Олега Дерипаски, який виявився зараз центральною мішенню", – пояснює німецький журналіст Беньямін Біддер.

На думку Йозефа Брамль, експерта із Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP), наразі підставою для санкцій стали внутрішньополітичні причини. Конгрес вимагав від Трампа жорсткішого ставлення до Росії.

Тепер Трампу є що пред'явити. (...) Дерипаска у цій ситуації якраз доречний – так глава Білого дому може продемонструвати, що він не бере до уваги зв'язки свого колишнього радника Пола Манафорта, якому Дерипаска кілька років платив гроші,
– вважає політолог.

Тим часом аналітик CNBC Наташа Турак акцентує увагу на тому, що нові санкції США проти російських олігархів стали "несподіванкою", адже Дональд Трамп майже вісім місяців затягував із рішенням про введення каральних економічних заходів, закон про які Конгрес ухвалив у серпні 2017 року переважною більшістю голосів.

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Схоже, розмірковує журналістка, головною зброєю Вашингтона сьогодні є непередбачуваність. Досі ризик введення санкцій можна було загалом спрогнозувати на основі конкретних дій, що здійснюються Росією. Проте, "цей принцип більше не діє", впевнений директор TS Lombard Крістофер Гранвілль.

Уряд США продемонстрував, що буде завдавати по російським компаніям несподівані прицільні удари в будь-який момент і без будь-яких конкретних причин, тобто, спираючись не на конкретні, а на загальні претензії до Росії,
– коментує експерт.

За словами Гранвілля, санкції проти РФ нагадують "постріл у притул" і викликають роздратування в інвесторів.

Тому, "якщо можна ввести санкції проти "Русала", то у наступний санкційний список може потрапити будь-яка інша російська компанія, організація або олігарх", зазначається у статті.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Детальніше про санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США Гроші ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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