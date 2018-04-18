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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські найманці спробували атакувати сили США в Сирії, – помічник держсекретаря

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Весс Мітчелл розповів про спробу російських найманців атакувати сили США в Сирії
Весс Мітчелл розповів про спробу російських найманців атакувати сили США в Сирії / Osce.usmission.gov

Російські найманці здійснили спробу атакувати сили США в Сирії, проте їм не вдалося цього зробити. Атака виявилася провальною.

Про це 18 квітня заявив помічник держсекретаря США Весс Мітчелл у письмових свідченнях міжнародного комітету палати представників у Конгресі США.

Нерозсудливе вторгнення Росії в Сирію і підтримка режиму Асада підвищили ризик конфронтації з Заходом. Нещодавня провальна атака російських найманців на сили США в Сирії була одним із витверезних прикладів такої поведінки,
– заявив Мітчелл.

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Помічник держсекретаря США додав, що офіційний Вашингтон не прагне до конфронтації з Москвою в Сирії, проте "США готові застосувати силу за необхідності".

Мітчелл також нагадав про агресивну риторику російської влади у період до та після нещодавніх авіаударів по хімічних об'єктах у Сирії, здійснених США та їх союзниками.

Щодо конфлікту в Сирії, то помічник держсекретаря США наголосив, що його можна вирішити тільки під час переговорів у Женеві.

"Ми підштовхуємо Росію до того, щоб вона була конструктивним учасником цього процесу і привела Асада за стіл переговорів. Досі Росія ігнорувала ці заклики і замість цього почала зривати переговори", – заявив Мітчелл.

Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.

Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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