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      Російські найманці у Венесуелі: в РФ запевняють, що не відправляли військових для захисту Мадуро

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      Протести у Венесуелі
      Протести у Венесуелі / фото з соцмереж

      У Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.

      24 канал повідомляв, що близько півтисячі російський найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі.

      Читайте також: Україна підтримує венесуельський народ, – МЗС

      У Росії ж таку інформацію кинулися спростовувати, передає "Интерфакс" з посиланням на комітет з оборони та безпеки Ради Федерації.

      Ніяких військовослужбовців, зокрема приватних контрактників, РФ до Венесуели не надсилала. Якщо президент Ніколас Мадуро й залучив якісь приватні військові компанії, то російська держава про це не знає й за це не відповідає,
      – розповів член російського комітету Франц Клінцевич.

      Додамо, що окрім російського лідера диктатора Мадуро у телефонній розмові підтримав президент Білорусі Олександр Лукашенко. У той же час проти його правління у Венесуелі виступає низка країн ЄС та США.

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

      Що відбувається у Венесуелі:

      Теги: Новини політики Венесуела Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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