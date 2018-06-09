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Російські окупанти затримали в Азовському морі іноземне судно: воно вийшло із порту в Маріуполі

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Російські силовики затримали турецький балкер
Російські силовики затримали турецький балкер / фото з соціальних мереж

Вночі 8 червня російські силовики затримали в акваторії Азовського моря турецьке судно, яке вийшло із порту в Маріуполі та прямувало до італійської Венеції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

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8 червня приблизно о 01:00 за місцевим часом був затриманий турецький балкер SAADET C,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судно прямувало з Маріуполя до італійського порту Венеція. Тривалість затримання не вдалось встановити через відсутність покриття автоматичної ідентифікаційної системи.

Відомо, що затримали судно приблизно за 15 миль на південний схід від Бердянської коси.

Нагадаємо, 31 травня 5 морських суден, які йшли з Бердянська та Маріуполя, ФСБ Росії затримали у Керченській протоці. Тоді російські силовики провели огляд водного транспорту.

 

Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Анексія Криму Україна – Росія ФСБ
Джерело: 24 канал
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