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Російські окупанти активізували сили поблизу Азовського узбережжя

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Окупанти активізували підготовку підрозділів, дислокованих вздовж Азовського узбережжя
Окупанти активізували підготовку підрозділів, дислокованих вздовж Азовського узбережжя / Getty images

Російські окупанти під виглядом тренувань активізували підготовку своїх підрозділів, розташованих вздовж узбережжя Азовського моря.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ інтенсивно нарощує додаткові резерви озброєння, військової техніки, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна,
– повідомив він.

За даними Міністерства оборони, під керівництвом російських воєнних радників та інструкторів у підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, дислокованих вздовж узбережжя Азовського моря, активізувалась підготовка десантних підрозділів. Нарощення сил проводиться під виглядом тренувань з бойової готовності.

Нагадаємо, напередодні журналіст Роман Цимбалюк розповів, що російські окупаційні війська не підуть з українського Донбасу, де триває війна, адже це буде сприйнято як слабкість президента Росії Володимира Путіна.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 Канал
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