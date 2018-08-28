Російські окупанти активізували сили поблизу Азовського узбережжя
Російські окупанти під виглядом тренувань активізували підготовку своїх підрозділів, розташованих вздовж узбережжя Азовського моря.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.
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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ інтенсивно нарощує додаткові резерви озброєння, військової техніки, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна,
– повідомив він.
За даними Міністерства оборони, під керівництвом російських воєнних радників та інструкторів у підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, дислокованих вздовж узбережжя Азовського моря, активізувалась підготовка десантних підрозділів. Нарощення сил проводиться під виглядом тренувань з бойової готовності.
Нагадаємо, напередодні журналіст Роман Цимбалюк розповів, що російські окупаційні війська не підуть з українського Донбасу, де триває війна, адже це буде сприйнято як слабкість президента Росії Володимира Путіна.