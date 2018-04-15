Російські окупанти готуються до "зачисток" людей з проукраїнськими поглядами на Донбасі

Російсько-окупаційне командування тимчасово окупованих районів Донбасу готується до проведення "зачисток" в Тельманівському та Старобешівському районах.

Про це повідомляє прес-служба РНБО з посиланням на дані розвідки.

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Передбачається, що під час проведення заходів місцевому населенню буде обмежений в'їзд-виїзд, будуть проводитися обшуки в місцях проживання, і опитування з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян,

– повідомляють розвідники.

Пропагандистські ЗМІ такі дії окупантів пояснюють нібито необхідністю "попереджувальних антитерористичних заходів".

У цьому візьмуть участь російські військові і представники "міністерств державної безпеки і внутрішніх справ" терористичного угрупування "ДНР".

Проросійські бойовики продовжують посилювати в окупованих районах Донбасу адміністративно-поліцейський режим і захист місць дислокації підрозділів російсько-окупаційних військ в окупованих районах Донбасу.

Нагадаємо, проросійські бойовики на окупованих територіях Донбасу пропонують таку собі послугу "пришвидшеного" перетину лінії розмежування і беруть за це гроші.Особливо це спостерігається на КПВВ "Новотроїцьке". Люди, які хочуть потрапити із підконтрольної бойовикам на українську територію, прибувають чисельними "партіями" раз на півгодини-годину.