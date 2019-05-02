Російські окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

Від початку доби проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів озброєнням бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вісім разів обстріляв позиції наших захисників поблизу міст Авдіївка, Мар’їнка, а також поблизу населених пунктів Широкине, Павлопіль та у районі села Лебединське.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Новолуганське, Новозванівка та Луганське.

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, тож підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника наразі уточнюються.

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Жертв та потерпілих серед мирного населення немає, але унаслідок обстрілів значно пошкоджені помешкання.