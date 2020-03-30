Російські окупанти приховують реальну картину з COVID-19 на Донбасі та у Криму: деталі

Російські окупанти на Донбасі та у Криму роблять усе можливе, аби приховати реальну ситуацію з поширенням коронавірусу у цих регіонах від населення. Ситуація погіршується нестачею медичного персоналу, тестових систем та недостатньої кількості місць у лікувальних закладах.

Так, станом на 30 березня лише один випадок COVID-19 підтвердили на території окупованої Луганщини. Тим часом на Донеччині заявляють про відсутність інфікованих. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До теми На адмінкордоні Донецької області невідомі робили людям "експрес-тести"

На Луганщині представники окупаційних адміністрацій взагалі змушують медиків підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. У тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії,

– наголошують у Мінреінтеграції.

Більшість таких громадян не отримують належної медичної допомоги і перебувають вдома через брак місць у медичних закладах.

Водночас, окупанти дбають про бойовиків, які щодня обстрілюють позиції та вбивають українських військових. Деякі підрозділи переводять на карантин, вводять обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація – у Криму.

"Відомо, що на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових", – додають у міністерстві.

Окупаційні адміністрації таким чином ухиляються від виконання своїх прямих зобов’язань щодо захисту цивільного населення. Вони, натомість, концентрують увагу і ресурси на медичному забезпеченні військових підрозділів.

"Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Ми закликаємо міжнародні гуманітарні організації посилити моніторинг ситуації щодо медичного забезпечення мешканців тимчасово окупованих територій та інформувати міжнародну спільноту про порушення окупантами права людини на життя та здоров’я", – додають у Мінреінтеграції.

Що відомо про коронавірус у Криму?Станом на 30 березня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею.



Водночас, в інфекційних відділеннях лікарень півострова перебуває понад 1000 осіб з пневмонією.