21:50
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Російські окупанти приховують реальну картину з COVID-19 на Донбасі та у Криму: деталі

      - Читать новость на русском
      на окупованих територіях приховують реальну картину з COVID-19 / Ілюстративне фото / Getty images

      Російські окупанти на Донбасі та у Криму роблять усе можливе, аби приховати реальну ситуацію з поширенням коронавірусу у цих регіонах від населення. Ситуація погіршується нестачею медичного персоналу, тестових систем та недостатньої кількості місць у лікувальних закладах.

      Так, станом на 30 березня лише один випадок COVID-19 підтвердили на території окупованої Луганщини. Тим часом на Донеччині заявляють про відсутність інфікованих. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

      До теми На адмінкордоні Донецької області невідомі робили людям "експрес-тести"

      На Луганщині представники окупаційних адміністрацій взагалі змушують медиків підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

      Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. У тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії,
      – наголошують у Мінреінтеграції.

      Більшість таких громадян не отримують належної медичної допомоги і перебувають вдома через брак місць у медичних закладах.

      Водночас, окупанти дбають про бойовиків, які щодня обстрілюють позиції та вбивають українських військових. Деякі підрозділи переводять на карантин, вводять обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація – у Криму.

      "Відомо, що на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових", – додають у міністерстві.

      Окупаційні адміністрації таким чином ухиляються від виконання своїх прямих зобов’язань щодо захисту цивільного населення. Вони, натомість, концентрують увагу і ресурси на медичному забезпеченні військових підрозділів.

      "Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Ми закликаємо міжнародні гуманітарні організації посилити моніторинг ситуації щодо медичного забезпечення мешканців тимчасово окупованих територій та інформувати міжнародну спільноту про порушення окупантами права людини на життя та здоров’я", – додають у Мінреінтеграції.

      Що відомо про коронавірус у Криму?Станом на 30 березня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею.

      Водночас, в інфекційних відділеннях лікарень півострова перебуває понад 1000 осіб з пневмонією.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Проросійські бойовики Новини Здоров'я Україна – Росія Новини Луганська Новини Донецька Новини політики Анексія Криму Окуповані території Коронавірус COVID-19
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:40 Максима Степанова призначили міністром охорони здоров'я
      Лікування 7039
      сьогодні , 18:15 Як приготувати форшмак з оселедця: рецепт закуски
      Food and Drinks 12854
      сьогодні , 16:43 Сергій Марченко: що відомо про нового міністра фінансів
      Новини України 5493
      сьогодні , 17:33 На Вінниччині онколог захворів на коронавірус та продовжував приймати пацієнтів
      Лікування 12750
      сьогодні , 17:50 На виїздах з Одеси та області встановили блокпости: фото
      Новини України 4765
      сьогодні , 16:43 Українець помер після побиття інспекторами в Португалії: за справу взялися правоохоронці
      Новини України 14971
      сьогодні , 16:39 Сергій Марченко – новий міністр фінансів України
      Новини України 5063
      сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
      Новини України 28582
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичок
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 17:35 Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу
      Павло Казарін
      сьогодні , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук