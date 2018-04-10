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Російські окупанти призвуть кримчан на службу до ракетних військ

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Жителів окупованого Криму призвуть на службу до російських ракетних військ
Жителів окупованого Криму призвуть на службу до російських ракетних військ / Ілюстративне фото

Російські окупанти вперше відправлять жителів анексованого Криму служити в Ракетні війська стратегічного призначення РФ. Скільки саме жителів окупованого Криму буде призвано до російської армію цієї весни – не уточнюється.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

У відомстві відзначили, що в ході весняного призову 2018 року для комплектування з'єднань і військових частин Ракетних військ стратегічного призначення буде скеровано понад 8 тисяч новобранців.

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У ході нинішньої призовної кампанії близько 2,5 тисячі призовників будуть скеровані в навчальні центри, які здійснюють підготовку молодших військових спеціалістів для РВСП,
– мовиться у повідомленні Міноборони РФ.

Там також уточнили, що 200 осіб планується набрати з системи початкової професійної освіти на такі спеціальності як, екскаваторники, грейдеристи, медики та кухарі.

В Міноборони Росії наголосили, що РВСП – рід військ Збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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