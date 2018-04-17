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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські окупанти вночі обстріляли з артилерії житлові квартали Зайцевого: фото руйнувань

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Наслідки обстрілу Зайцевого
Наслідки обстрілу Зайцевого / Штаб АТО

В ніч на 17 квітня російські окупанти обстріляли із артилерійської системи калібру 152 мм житлові квартали у Зайцевому. Декілька будинків мирних мешканців були зруйновані.

Як повідомили у Штабі АТО, обстріл стався після 1:00 години. Загалом повністю знищено житловий будинок та господарська будівля по вулиці Вернадського 32, пошкоджені господарчі будівлі, присадибні ділянки та огорожі по вулицях Журавського та Мануільського. Ворог випустив тут майже три десятка боєприпасів калібру 152 мм та стільки ж калібру 122 міліметри. Застосовував противник також міномети 82 мм, гранатомети й стрілецьку зброю.

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Наслідки обстрілу Зайцевого

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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Окупанти обстріляли житлові квартали

Варто зазначити, що по закінченню процедури фотофіксації у Зайцевому, група фахівців була обстріляна бойовиками російсько-окупаційних військ зі стрілецької зброї. Ніхто з групи спостерігачів української сторони СЦКК не постраждав.

Про зазначені обстріли та руйнування поінформовано СММ ОБСЄ.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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