Російські окупанти введуть до Луганська 9 травня багато військової техніки, – ОБСЄ

Російські окупаційні сили у Луганську планують розмістити 9 травня в центрі міста велику кількість військової техніки.

Про це у Twitter повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити мінські домовленості, а саме – розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що військова техніка вже перебуває на околицях Луганська.

Хуг: Збройні формування в #Луганськ'у оголосили про свій намір порушити Мінські домовленості, а саме: розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня; озброєння вже розміщено на околиці Луганська pic.twitter.com/XvNOYVr9ri — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 13 апреля 2018 г.

"Мінські домовленості не передбачають жодних винятків, всі озброєння повинні бути відведені", – наголосив на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "РБК-Україна".

Він також розповів, що місія ОБСЄ зафіксувала встановлені міни біля житлових будинків.

"Виявили також 50 протитанкових мін у Попасній. Сторони знову продемонстрували намір діяти у звичний спосіб", – сказав Хуг.