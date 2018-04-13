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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Російські окупанти введуть до Луганська 9 травня багато військової техніки, – ОБСЄ

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9 травня до Луганська зайде чимало військової техніки окупантів
9 травня до Луганська зайде чимало військової техніки окупантів / Ілюстративне фото

Російські окупаційні сили у Луганську планують розмістити 9 травня в центрі міста велику кількість військової техніки.

Про це у Twitter повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити мінські домовленості, а саме – розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що військова техніка вже перебуває на околицях Луганська.

"Мінські домовленості не передбачають жодних винятків, всі озброєння повинні бути відведені", – наголосив на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "РБК-Україна".

Він також розповів, що місія ОБСЄ зафіксувала встановлені міни біля житлових будинків.

"Виявили також 50 протитанкових мін у Попасній. Сторони знову продемонстрували намір діяти у звичний спосіб", – сказав Хуг.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська ОБСЄ 9 травня
Джерело: 24 Канал
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