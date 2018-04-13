Російські окупанти введуть до Луганська 9 травня багато військової техніки, – ОБСЄ
Російські окупаційні сили у Луганську планують розмістити 9 травня в центрі міста велику кількість військової техніки.
Про це у Twitter повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.
"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити мінські домовленості, а саме – розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня", – мовиться у повідомленні.
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Зазначається, що військова техніка вже перебуває на околицях Луганська.
"Мінські домовленості не передбачають жодних винятків, всі озброєння повинні бути відведені", – наголосив на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє "РБК-Україна".
Він також розповів, що місія ОБСЄ зафіксувала встановлені міни біля житлових будинків.
"Виявили також 50 протитанкових мін у Попасній. Сторони знову продемонстрували намір діяти у звичний спосіб", – сказав Хуг.