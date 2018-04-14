Російські окупанти затоплюють радіоактивну шахту на Донбасі: США забили на сполох
Російські окупаційні сили на Донбасі вирішили затопити шахту "Юнком" під Донецьком. Такі дії загрожують отруєння питної води в регіоні через радіацію, що залишилась у цій шахті.
Про це мовиться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Хезер Нойєрт.
"Плани російських бойовиків затопити закинуту вугільну шахту "Юнком" – місце проведення ядерного випробування в СРСР у 1979 році – можуть загрожувати питній воді тисяч українців у Східній Україні, що перебуває під контролем Росії. Ми настійно закликаємо Росію і підконтрольні їй органи діяти відповідально", – мовиться в заяві.
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Зазначимо, що раніше спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що проросійські бойовики вирішили затопити шахту "Юнком".
Персонал шахти "Юнком" в Бунге (колишній Юнокомунарівськ, що перебуває під контролем російських окупаційних військ) повідомив СММ, що деякі з шахтних насосів будуть зупинені орієнтовно 14 квітня, і шахта буде поступово затоплена,
– мовиться у звіті СММ ОБСЄ за 12 квітня.
"Працівники шахти також повідомили СММ, що незрозуміло, як ймовірні протікання або підвищений тиск через затоплення шахти можуть загрожувати цілісності капсули", – додали спостерігачі і зазначили, що нинішній статус капсули невідомий.