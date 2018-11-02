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      Російські окупанти заявили, що випустили із СІЗО в Криму ще 3 українських моряків

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      Росіяни заявляють, що вже ведуть переговори щодо капітана судна "Норд" та навіть відпустили із СІЗО українців
      Росіяни заявляють, що вже ведуть переговори щодо капітана судна "Норд" та навіть відпустили із СІЗО українців / фото з вільних джерел

      Російські окупанти заявляють, що випустили із СІЗО у Криму ще 3 українців: капітана судна "ЯМК-0041" та двох моряків, їм також начебто змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд.

      Про це інформує ТАСС.

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      Капітана і двох моряків випустили із СІЗО після звернення омбудсменів в слідчі органи. До слідства зветалася і віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, щоб було легше вести переговори про обмін моряків на капітана "Норда" Володимира Горбенка,
      – заявила так звана уповноважена з прав людини у Криму Людмила Лубіна.

      Додамо, що 31 жовтня уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова анонсувала початок переговорів щодо обміну капітана судна "Норд" з анексованого Криму Володимира Горбенка на командира українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новіцького.

      Зі свого боку, українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що Горбенко залишається на території України, оскільки щодо нього проводять процесуальні дії.

      Нагадаємо, у Росії заявили, що обміняли сімох українських моряків на сімох росіян із судна "Норд". Українська омбудсвумен Людмила Денісова наголосила, що про жоден обмін із росіянами не йдеться. За її словами, моряки судна "Норд" вільно пересувалися територією України – їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував.

      До слова, українські прикордонники затримали сейнер "Норд" 25 березня 2018 року під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушили низку справ.

      На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Водний транспорт Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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