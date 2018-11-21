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      Російські окупанти змінюють кордони Криму

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      Російські окупанти змінюють кордони Криму
      Російські окупанти змінюють кордони Криму / Ілюстративне фото

      Російська окупаційна влада вирішила змінити межі Севастополя в анексованому Криму. Планується, що територія Севастополя повернеться у межі часів СРСР.

      Про це повідомляє "Крим. Реалії".

      "До кінця року буде підписана письмова угода, потім у першому кварталі наступного –проведені кадастрові роботи... Територія Севастополя не потерпить істотних змін і практично на 100% збігатиметься з кордонами, встановленими ще в СРСР", – сказав "губернатор" окупованого міста Дмитро Овсянников.

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      За його словами, межі Севастополя повинні визначатися відповідно до карт СРСР.

      "У нас не багато розбіжностей було – дев'ять, зараз залишилася одна. Мовиться про Ялтинський заповідник – невелика територія опинилася в межах Севастополя. Причому ми знайшли спільну позицію, і після уточнення з Міністерством природи Росії ми остаточно готові для затвердження меж", – розповів Овсянников.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Севастополя СРСР
      Джерело: 24 Канал
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