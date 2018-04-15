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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські окупаційні сили передали тіло загиблого українського військового

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Російські окупаційні сили передали тіло загиблого українського військового
Російські окупаційні сили передали тіло загиблого українського військового / ukrinform.ua

Представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Силами пошукової групи "Евакуація-200" тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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