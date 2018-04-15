Російські окупаційні сили передали тіло загиблого українського військового

Представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Читайте також: Окупанти відкрили вогонь, коли спостерігачі ОБСЄ зафіксували танки поблизу житлових будинків "Силами пошукової групи "Евакуація-200" тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні штабу. Зазначається, що після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.