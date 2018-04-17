Російські окупаційні сили почали інтенсивно обстрілювати Зайцеве, – штаб

У штабі АТО повідомляють про збільшення кількості обстрілів в районі Світлодарської дуги по населеному пункту Зайцеве. Лише за 16 квітня його захисники були обстріляні п'ять разів.

"Особливо активно по Зайцевому застосовувалась ствольна артилерія. Зокрема ворог випустив тут майже три десятка боєприпасів калібру 152 мм та стільки ж калібру 122 міліметри. Застосовував противник також міномети 82 мм, гранатомети й стрілецьку зброю", – повідомляють у штабі.

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Військові зазначають, що обстріли населеного пункту не припиняються і сьогодні, 17 квітня.

"Вночі російсько-окупаційні війська знову застосували по Зайцевому заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію, здійснивши по його захисниках майже півтора десятка пострілів із артилерійських систем калібру 152 мм", – розповіли у штабі.