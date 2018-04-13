Російські олігархи шукають альтернативу Британії для зберігання своїх грошей, – бізнесмен

Після введення Мінфіном США нового раунду санкцій проти російських олігархів, чиновників та компаній, у Британії збираються посилити контроль над фінансовими потоками з Росії.

Так, заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер попередила британські банки, що їх чекатимуть "наслідки", якщо вони продовжать вести справи із тими російськими бізнесменами та фірмами, які потрапили в чорний список, пише Bloomberg.

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У зв'язку з цим влада Великобританії вже оголосила про перегляд 700 віз, виданих багатіям із РФ. Крім того, в британського уряду є новий механізм боротьби зі статками корупційного походження – це так звані запити на майно невідомого походження, йдеться у статті.

Згідно з оцінкою британського Національного агентства у боротьбі зі злочинністю, щороку в країну потрапляє більше 90 млрд фунтів (127,5 млрд дол.), отриманих злочинним шляхом. Вони підживлюють величезну індустрію ріелторських компаній, юристів, банкірів і бухгалтерів. Багато подібних грошей, що надходять з Росії, з'являються на ринку елітної нерухомості, відзначає видання.

Як зазначає представник Transparency International Бен Каудок, з урахуванням рівня фінансових потоків, які проходять через Лондон, ймовірно, він є "одним із найбільших центрів відмивання грошей у світі".

Тим часом власник лондонського інвестиційного фонду з активами в розмірі 400 млн доларів Андрій Якунін вважає, що у Британії існує ризик "полювання на відьом", але нижчий, ніж будь-деінде. А російський бізнесмен "у вигнанні" Андрій Бородін сумнівається, що в чорному списку Лондона виявляться "гучні імена" мільярдерів із РФ, адже вони мають у своєму розпорядженні "велику кількість адвокатів, радників і банкірів".

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Водночас, на думку Бородіна, росіяни, дуже ймовірно, будуть підшуковувати інші юрисдикції.

Вони (російські олігархи – "24") і далі будуть відправляти своїх дітей в британські школи, але не стануть зберігати тут свої гроші,

– додає він.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Детальніше про санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії