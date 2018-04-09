Російські олігархи зазнають шалених втрат через санкції: оприлюднено неймовірні суми

Внаслідок санкцій, які нещодавно запровадили Сполучені Штати Америки проти російських олігархів, останні загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

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Зазначається, що таке сталося внаслідок миттєвої реакції інвесторів, які почали розпродавати російські активи після інформації про санкції, відтак впали російський рубль і індекс РТС (офіційний індикатор фондової біржі "Російська торгова система", що є загальновизнаним показником стану російського фондового ринку – "24").

Як підкреслює видання, найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, а саме вплив санкцій суттєво відчули його холдинг En+, US Rusal і ще шість пов'язаних з олігархом компаній. За даними станом на 9 квітня, в результаті фінансове становище Дерипаски скоротилося на 1,3 мільярда доларів.

Стільки ж, за словами журналістів, втратив і його партнер по "Норильському нікелю" Володимир Потанін, навіть попри те, що в списку санкцій його немає. Так, папери "Норнікелю" (Потаніну належить 32,9%, а частка Дерипаски складає 27,8%) обвалилися з ранку 9 квітня більше ніж на 16% і зараз торгуються на рівні 9 тисяч рублів за штуку.

Замикає ж трійку Віктор Вексельберг, який разом з партнерами (через компанію SUAL Partners) володіє 26,5% акцій Rusal. Його втрати склали майже 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, 6 квітня мінфін США ввів санкції проти 38 російських бізнесменів, офіційних осіб і компаній