Російські паспорти для Донбасу матимуть обмежені можливості, – розвідка

Російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть дійсні лише на території Ростовської області Російської Федерації.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію української розвідки.

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24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.

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За словами речника Міноборони, серед жителів окупованого Донбасу росте невдоволення особливостями надання російського громадянства. Зокрема, обурення нібито викликає те, що оформлений паспорт для більшості буде мати позначку про "обмежені можливості" та буде дійсний лише на території Ростовської області.

При цьому керівництво так званих "республіканських силових структур" почало проведення заходів по виявленню осіб, які висловлюють невдоволення особливостями отримання паспортів РФ для проведення з ними відповідної профілактичної роботи",

– сказав Гуцуляк.

Раніше також повідомлялось, що Євросоюз не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії через рішення Володимира Путіна роздавати російські паспорти на Донбасі. Там наразі сподіваються на пошук діалогу.

Як реагує Україна на паспорти Росії?Новообраний президент Володимир Зеленський у відповідь на наміри Путіна заявив, що мовою загроз з Україною говорити не варто. Він наголосив, що "Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон".



Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Росія досі зберігає "агресивні наміри" щодо України.



Про загрозу від Кремля попереджає і міністр оборони України Степан Полторак. Він розповів, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому існує загроза повномасштабного наступу. Окрім того, країна-агресор розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму, що точно "не веде до миру".