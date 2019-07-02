Російські паспорти на Донбасі: скільки людей вже їх отримали та чим це загрожує Україні

Як відомо, два тижні тому країна-агресор почала роздавати громадянство жителям ОРДЛО за спрощеною процедурою. Якщо вірити пропагандистським ЗМІ, заявки подали уже 12 тисяч жителів самопроголошених республік.

Як жителі Донбасу отримують російські паспорти?

Зі сльозами на очах, під триколором і звуки гімну – так українці з окупованого Донбасу стають громадянами Росії. Документи на паспорт подають у Донецьку та Луганську, а на вручення людей привозять у Ростовську область спеціальними автобусами. Левова частка паспортизованих не планує виїжджати до Росії.

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Людей переповнює ейфорія та емоції, однак, які переваги дає російський паспорт – сказати не можуть. А дехто з новоспечених громадян пішов на такий крок, аби увірвати одразу дві пенсії. Однак, щоб отримати російську – потрібна щонайменше реєстрація. А в таких паспортах її нема, а тому новоспечених власників прирівнюють до громадян Росії, що живуть за кордоном.

Чи видають жителям з окупованих територій російські закордонні паспорти? Ні. До того ж, Євросоюз хоче обмежити в'їзд для власників паспортів з ОРДЛО. Виявляти їх будуть за серією і номером та датою отримання. У США також їх не збираються визнавати.

Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?Так вирішив Володимир Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Нині документ можуть видати за три місяці. Перші охочі отримали його – через півтора місяця. То ж уже зараз на окупованих територіях у деяких людей є по три паспорти: України, псевдореспубліки та ще й російський.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

Чим Україні загрожує видача російських паспортів на Донбасі

Зазначимо, що паспорти Росія роздає в підопічних псевдореспубліках не вперше. Так було в Абхазії та Південній Осетії, які й досі не визнані світом.

У військовій російській доктрині написано, що Росія має право у військовому порядку захищати інтереси своїх співвітчизників, навіть якщо вони знаходяться за територією РФ. Тому Росія може в будь-який момент використати факт наявності російських громадян, яких нібито обстрілюють українські війська, для того, щоб розпочати пряму військову інтервенцію,

– каже політолог Віктор Таран.

Як Україна ставиться до видачі російських паспортів на Донбасі? Позиція України щодо російських паспортів на Донбасі, така ж як і щодо їх видачі в Криму: документи не мають юридичної ваги. І визнавати ані російські, ані паспорти псевдореспублік – Київ не буде. Наразі ж Україна повинна повідомити про це у всі міжнародні інстанції і вимагати посилювати проти Росії санкцій.