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      Російські паспорти на Донбасі: власникам з окупованих територій можуть заборонити в’їзд до ЄС

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      Власникам російських паспортів із окупованого Донбасу можуть заборонити в'їзд до ЄС
      Власникам російських паспортів із окупованого Донбасу можуть заборонити в'їзд до ЄС / Крим. Реалії

      Жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі, які отримали російське громадянство за спрощеною схемою, можуть заборонити в’їзд до країн Європейського Союзу.

      Так, 17 травня посли ЄС обговорили питання про видачу російських паспортів на окупованому Донбасі. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

      Читайте також: Позиція ЄС щодо російських паспортів на Донбасі: чи підтримують вони політику Путіна

      Сім держав-членів хочуть санкції. Вони доручили комісії вивчити можливість заборони на в’їзд до ЄС громадянам з цими паспортами,
      – зазначив він.

      Цікаво, що про покарання ініціаторів видачі російських паспортів на Донбасі не йдеться. Позиція деяких міністрів закордонних справ країн ЄС щодо покарання Росії неоднозначна: вони кажуть, що паспорти незаконні, але карати РФ не збираються. За впровадження жорстких санкцій проти Кремля виступили лише глави МЗС Естонії і Латвії.

      Своєю чергою, нардеп і координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук повідомляє про труднощі, які виникли в окупантів із незаконною видачею паспортів на Сході. Він також наголошує, що приховати їх наявність від української сторони не вдасться.

      Видача російських паспортів на Донбасі: що відомо?24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      А новообраний український лідер Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Російські паспорти на Донбасі Євросоюз Санкції Україна – Росія Війна на Донбасі
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