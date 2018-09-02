Російські пранкери від імені Порошенка зателефонували Полтораку: деталі розмови

Вночі 2 вересня російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров (Вован і Лексус) зателефонували міністру оборони України Степану Полторакові.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

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За їхніми даними, вони спробували спровокувати Полторака висловитися "щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил". Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей.

"Мета такої витівки – перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були "відправлені у відповідному напрямі", – сказано у повідомлені.

У Міноборони підкреслили, що провокація пранкерів не вдалася. Росіяни також прокоментували свій невдалий жарт, повідомляє "РБК".

"Ми подзвонили від імені президента Порошенка очільнику Міноборони і зажадали, щоб він пішов у відставку і відвів війська. Він погодився і пообіцяв не нападати", – заявив Столяров.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.