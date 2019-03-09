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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Російські прапори, поліція та "Шевченко наш": як посіпаки Кремля вшановували Кобзаря у Криму

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      Окупанти у Криму відзначили 205 річницю із дня народження Тараса Шевченка
      Окупанти у Криму відзначили 205 річницю із дня народження Тараса Шевченка / Крим.Реалії

      В окупованому Сімферополі відбулися заходи з нагоди 205 річниці від дня народження Тараса Шевченка. Проводити їх взялися поплічники окупантів зі своєю звичною риторикою, з собою не забули прихопити триколори.

      Найпершими біля пам'ятника Кобзарю свій мітинг провели проросійські активісти – вони принесли із собою російські прапори та банер "російської громади Криму", пишуть "Крим.Реалії".

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      Натомість голова підконтрольної Кремлю "Української громади Криму" Анастасія Гридчина заявила, що "бандерівці використовують ім'я Шевченка в корисливих цілях" і що він "не був русофобом".

      Поплічниця окупантів також вважає, що Шевченко – це "об'єднавчий образ трьох слов'янських народів". Дехто із ораторів називав Шевченка "російським письменником". Учасники проросійського мітингу поклали квіти до пам'ятника Шевченку і прочитали присвячені йому вірші.

      За усім наглядав наряд російської поліції і два бійці "самооборони" Криму.


      Поплічники окупантів прийшли до пам'ятника Шевченкові/ Джерело: krymr.com

      Після проросійського мітингу біля пам'ятника Шевченку зібралися українці Сімферополя, які поклали букети в кольори державного українського прапора, декламували улюблені вірші Кобзаря.

      Окрім того, вони експромтом заспівали "Реве та стогне Дніпр широкий".


      Українці Криму поклали квіти до пам'ятника Шевченкові/ Джерело: krymr.com

      Поклали квіти до пам’ятника Шевченку і в Ялті – на акцію прийшли близько 30 осіб. Серед них – школярі, які вчать українську, а також їхні вчителі та місцеві письменники.

      Присутні читали вірші українською, а ще – звучали українські пісні.


      Пам'ять Шевченка також вшанували українці в Ялті/ Джерело: krymr.com

      Зазначимо, рік тому день у народження Шевченка його пам'ять в окупованому Криму також відзначиликримчани принесли квіти до пам'ятників у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.

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      Теги: Російська пропаганда Новини України Новини політики Анексія Криму Тарас Шевченко Новини Криму Сімферополь Ялта
      Джерело: 24 Канал
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