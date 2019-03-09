Російські прапори, поліція та "Шевченко наш": як посіпаки Кремля вшановували Кобзаря у Криму

В окупованому Сімферополі відбулися заходи з нагоди 205 річниці від дня народження Тараса Шевченка. Проводити їх взялися поплічники окупантів зі своєю звичною риторикою, з собою не забули прихопити триколори.

Найпершими біля пам'ятника Кобзарю свій мітинг провели проросійські активісти – вони принесли із собою російські прапори та банер "російської громади Криму", пишуть "Крим.Реалії".

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Натомість голова підконтрольної Кремлю "Української громади Криму" Анастасія Гридчина заявила, що "бандерівці використовують ім'я Шевченка в корисливих цілях" і що він "не був русофобом".

Поплічниця окупантів також вважає, що Шевченко – це "об'єднавчий образ трьох слов'янських народів". Дехто із ораторів називав Шевченка "російським письменником". Учасники проросійського мітингу поклали квіти до пам'ятника Шевченку і прочитали присвячені йому вірші.

За усім наглядав наряд російської поліції і два бійці "самооборони" Криму.



Поплічники окупантів прийшли до пам'ятника Шевченкові/ Джерело: krymr.com

Після проросійського мітингу біля пам'ятника Шевченку зібралися українці Сімферополя, які поклали букети в кольори державного українського прапора, декламували улюблені вірші Кобзаря.

Окрім того, вони експромтом заспівали "Реве та стогне Дніпр широкий".



Українці Криму поклали квіти до пам'ятника Шевченкові/ Джерело: krymr.com

Поклали квіти до пам’ятника Шевченку і в Ялті – на акцію прийшли близько 30 осіб. Серед них – школярі, які вчать українську, а також їхні вчителі та місцеві письменники.

Присутні читали вірші українською, а ще – звучали українські пісні.



Пам'ять Шевченка також вшанували українці в Ялті/ Джерело: krymr.com

Зазначимо, рік тому день у народження Шевченка його пам'ять в окупованому Криму також відзначили – кримчани принесли квіти до пам'ятників у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.