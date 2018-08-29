Російські пропагандисти зробили з Азарова "експерта" з української мови: відео

Микола Азаров виступив як" експерт" з української мови на російському телебаченні / Фото з вільних мереж

Екс-прем'єр міністр України Микола Азаров, який втік до Росії, несподівано став на пропагандистському телебаченні РФ "експертом" з української мови. У такій ролі політика-втікача запросили на програму "Вместе" на російському телеканалі "Мир 24".