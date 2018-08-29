Російські пропагандисти зробили з Азарова "експерта" з української мови: відео
Екс-прем'єр міністр України Микола Азаров, який втік до Росії, несподівано став на пропагандистському телебаченні РФ "експертом" з української мови. У такій ролі політика-втікача запросили на програму "Вместе" на російському телеканалі "Мир 24".
Відповідний сюжет Азаров гордо опублікував на своїй сторінці у Facebook.
У пропагандистському сюжеті мовиться про те, що в Україні іноземні слова замінюють на неологізми. Зокрема, за словами Азарова, він свого часу об'їхав усю Україну і нібито жодного разу не чув, щоб морг називали "трупарнею".
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Джерело: 24 канал
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