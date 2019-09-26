Російські ракети у Криму можуть влучити в цілі на території Євросоюзу, – представник президента

Росія справді проводить посилену мілітаризацію Криму. Там є російської військові кораблі, наземні ракетні комплекси та місця, де можна зберігати ядерну зброю.

Україна наразі збирає і документує всю цю інформацію. Про це розповів постійний представник президента в Криму Антон Кориневич в інтерв’ю "Укрінформу".

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За його словами, Крим є дуже серйозною точкою на карті для мілітаризації і Росія цим активно користується.

"У Криму є місця, де можна зберігати ядерну зброю. У Криму вже дислокуються військові кораблі, які можуть нести ракети на дальність у понад 2 тисячі кілометрів. У Криму вже є берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", розглядають питання про створення окремої бригади "Іскандерів", – розповів він.

Україна цю всю інформацію фіксує, адже Захід наголошує: факти і свідчення про посилення мілітаризації Криму будуть фактором для посилення санкцій проти Росії.

Навіть без використання морських засобів – військових кораблів, тільки наземними ракетними комплексами Росія вже може прострілювати весь морський простір регіону і влучати в ціль. Теоретично, це можуть бути цілі й на території країн НАТО та ЄС,

– наголосив Кориневич.

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Важливо! Все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму або ж мігрує з одного населеного пункту півострова до іншого. Наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами "Калібр" та бойової авіації.



Російські окупанти навіть переобладнали аеропорт "Бельбек" для власних військових потреб. До Криму за останніх пів року також перекинули декілька винищувачів та вертольотів Мі-8 для потреб Росгвардії.