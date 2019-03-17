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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Блоги тижня

      Російські сліди на біографіях кандидатів та новий заступник в РНБО: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед найбільш резонансних тем – що пов'язує кандидатів з Росією, новопризначенець Петра Олексійовича та перша жертва російсько-української війни.

      1. Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії

      Кандидати в президенти

      Наразі, у самий розпал передвиборчої кампанії, в лексиконі багатьох кандидатів присутні численні докори на адресу опонентів у бізнес/родинних/дружніх зв'язках з росіянами. Підґрунтя закидів очевидне: ось він чи то пак вона, мають певні стосунки з представниками країни-агресора.

      Все про президентські вибори-2019

      2. Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"

      Друзів Порошенка не покарають за оборудки в

      Журналісти Bihus.info викрили причетність до розкрадань оборонного бюджету України одного з найближчих друзів Петра Порошенка, який обіцяв "руки рубати" тим, хто спробує нажитися на армії. Наразі Петро Олексійович лише наважився звільнити Гладковського старшого. То ж злочинці не будуть покарані?

      Що таке "Укроборонпром" і який скандал розгорівся у концерні? Читайте тут!

      3. Пусть МИД России общается с Януковичем, а не с Украиной

      прекращению с 1 апреля 2019 действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной от 31 мая 1997 года.

      Российский МИД выпустил комментарий, посвященный прекращению с 1 апреля 2019 действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной от 31 мая 1997 года.

      Читайте больше блогов об отношениях Украины и России.

      4. Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка

      проукраинский митинг в Донецке

      Я не собирался ни с кем драться. Я просто пришел выразить свою гражданскую позицию. 13 марта 2014 года. Это был четверг. Третий проукраинский митинг в Донецке.

      Материалы о войне читайте здесь.

      5. Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового

      Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО

      Днями один із ідеологів створення Сил спецоперацій української армії Сергій Кривонос був призначений президентом у керівництво Ради національної безпеки і оборони (РНБО). На новій посаді заступника секретаря РНБО Кривонос фактично замінить звільненого через гучні корупційні скандали Олега Гладковського.

      Читайте більше матеріалів автора.

      Читайте також: Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Президентські вибори 2019 Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Публікації Новини політики Україна – Росія Укроборонпром Петро Порошенко Новини Донецька РНБО Сергій Кривонос
      Джерело: 24 Канал
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