Російські спецслужби готували телефонний тероризм перед виборами президента України

Працівники СБУ на Дніпропетровщині запобігли спробі передачі персональних даних українських виборців до Росії. Ця база даних містила особисту інформацію та номери телефонів 1,5 мільйона громадян України.

Цю всю інформацію про українців намагалась збути мешканка Кам’янська за допомогою спеціалізованих форумів та інтернету, з’ясували оперативники СБУ.

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Серед замовників інформації виявили громадян Росії, які, ймовірно, є представниками спецслужб країни. Вони планували використати базу даних для здійснення телефонного тероризму напередодні та під час проведення виборів президента України. За допомогою цих дзвінків зловмисники хотіли вплинути на хід виборчого процесу та зробити нелегітимними його результати.

Щоб завадити злочину, СБУ провела обшуки і вилучила у зловмисниці комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що використовувались у протиправній діяльності. Їй планують оголосити про підозру в несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом.

В СБУ також закликали українців бути пильними та повідомляти про будь-які виявлені факти порушення вимог виборчого законодавства.

Дивіться відео, як СБУ запобігла збуту до Росії бази даних про українських виборців: