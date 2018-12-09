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      Російські спецслужби курують тих, хто розгорнув "прапор ДНР" на протестах у Парижі

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      "Прапор ДНР" на протестах у Парижі
      "Прапор ДНР" на протестах у Парижі / Фото з відкритих джерел

      Кураторами поплічників проросійських бойовиків Донбасу, які розгорнули "прапор ДНР" під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі, є працівники ФСБ і ГРУ Росії.

      Про це у Facebook написав голова Служби безпеки України Василь Грицак.

      24 канал повідомляв, що 8 грудня у Парижі під час демонстрації "жовтих жилетів" двоє поплічників бойовиків Донбасу Фабріс Сорлін та Ксав'єр Моро розгорнули "прапор ДНР".

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      Грицак розповів, що на відповідному фото ліворуч зафіксований Сорлін Фабріс – член міжнародного аналітичного центру "Катехон", який діє під егідою засновника російського телеканалу "Царьград" Костянтина Малофеєва та очолюваного ним Фонду Святителя Васілія Первозванного.

      За даними СБУ, до наглядової ради "Катехону" входять "ідеологи російського євразійства" – радник президента Росії Сергій Глазьєв та лідер "Міжнародного євразійського руху" Олександр Дугін.

      А праворуч на фото зафіксований Ксав’єр Моро, який був спостерігачем на так званих виборах на окупованих територіях Донбасу. Згідно з інформацією СБУ, чоловік 17 років мешкає в Росії та з 2013 року має громадянство цієї країни.

      За інформацією СБУ, російські спецслужби мають організувати аналогічні провокації у Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та інших європейських країнах,
      – попередили в українській спецслужбі.

       

      Теги: Новини України Російська пропаганда Новини Росії СБУ Новини Франції Протести у Франції ФСБ Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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