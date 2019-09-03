Російські спецслужби у Криму намагались завербувати львів'янина

Співробітники ФСБ у пункті пропуску "Джанкой" без пояснення затримали мешканця Львівщини. Спецслужби шантажували хлопця та забрали авто і велику суму грошей.

На території анексованого Криму ФСБ намагалась завербувати українця. Впродовж чотирьох годин на хлопця тиснули та шантажували, повідомляє прес-центр СБУ.

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Вони вимагали надати інформацію про зв'язки правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, а також місць дислокації та їх підрозділів.

Парубок відмовився від співпраці, проте через фізичні погрози таки підписав документ, змісту якого навіть не розумів. Після цього співробітники ФСБ відібрали його автівку, документи на право володіння транспортом та 2 тисячі євро. На щастя, українця повернули на контрольовану урядом України територію зі словами:

Одумаєшся, приходь.

Земляк звертається до українців у відеозаписі та радить подумати двічі, перш ніж їхати в Крим. Він поділився, що це і справді був дуже "жорсткий" тиск.

В СБУ пояснили, що хлопця не притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Адже він сам розповів про інцидент і не скоїв ніяких злочинних завдань іноземної держави.

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