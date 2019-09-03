17:11
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Російські спецслужби у Криму намагались завербувати львів'янина

      305 Читать новость на русском
      ФСБ Росії вербують українців в Криму
      ФСБ Росії вербують українців в Криму / ukranews

      Співробітники ФСБ у пункті пропуску "Джанкой" без пояснення затримали мешканця Львівщини. Спецслужби шантажували хлопця та забрали авто і велику суму грошей.

      На території анексованого Криму ФСБ намагалась завербувати українця. Впродовж чотирьох годин на хлопця тиснули та шантажували, повідомляє прес-центр СБУ.

      Читайте також: Шпигун з "Укроборонпрому", який працював на Росію, отримав вирок

      Вони вимагали надати інформацію про зв'язки правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, а також місць дислокації та їх підрозділів.

      Парубок відмовився від співпраці, проте через фізичні погрози таки підписав документ, змісту якого навіть не розумів. Після цього співробітники ФСБ відібрали його автівку, документи на право володіння транспортом та 2 тисячі євро. На щастя, українця повернули на контрольовану урядом України територію зі словами:

      Одумаєшся, приходь. 

      Земляк звертається до українців у відеозаписі та радить подумати двічі, перш ніж їхати в Крим. Він поділився, що це і справді був дуже "жорсткий" тиск. 

      В СБУ пояснили, що хлопця не притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Адже він сам розповів про інцидент і не скоїв ніяких злочинних завдань іноземної держави.

      Чоловік зізнається, як його вербували Російські спецслужби: відео

       

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      188010
      Теги: Новини України СБУ ФСБ Новини Криму Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      сьогодні , 17:00 Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      Ольга Черненко 183
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 16:13 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 994
      Як перестати боятись стоматологів
      сьогодні , 16:00 Як перестати боятись стоматологів
      Олександр Бевза 216
      Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
      сьогодні , 15:11 Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
      1192
      Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      сьогодні , 15:00 Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      Борис Немировський 1351
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук